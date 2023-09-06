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Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren olay! Göğsünün açılmasına bile aldırış etmedi, ortalığı birbirine kattı

06.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 2 kadın eğlence mekanını birbirine kattı. Eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan kadınlar, dışarıda da olay çıkardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapının önüne çıkarılan kadınlardan birinin göğsü açık şekilde görevlilerle tartıştığı ve demir çöp tenekesini cama vurmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan 2 kadının çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, Pazar akşamı saat 02.20'de Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmeye giden Ada M. (33) ile A.B.E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı. Çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler Ada M. ile A.B.E.'yi mekandan çıkardı.

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GÖĞÜS BÖLGESİNİ AÇIP TAŞKINLIKLARINA DEVAM ETTİ

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti.

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Görevliler bunun üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan Ada M., bu sefer göğüs bölgesini açtı ve taşkınlıklarına devam etti.

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Mekanın kapısında sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini kaldırıp cama vuran Ada M., polisle de tartıştı.

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İKİ KADININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis kadını sakinleştiremeyince zor kullanarak gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine götürülen Ada M. ile A.B.E.'nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından 'tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ile A.B.E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapının önüne çıkarılan kadınlardan Ada M.'nin göğsü açık şekilde görevlilerle tartıştığı ve demir çöp tenekesini cama vurmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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(DHA)

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