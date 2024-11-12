Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı! 5 kişi birden saldırdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ekol TV'den Gizem Gündoğdu ve Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre yaşanan gerginliğin bir tarafında 6 kişiden oluşan motorcu grubu diğer tarafta ise 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve meslektaşı Özgün Karahan vardı.
Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Beyoğlu'nda arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti. Avukat Karahan bu duruma tepki gösterdi ve gerginlik çıktı.
Grup motordan indi ve tartışma hızla büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahına sarıldı ve tansiyon daha da yükseldi.
Kısa süre içerisinde olay yerine motorcuların arkadaşları da geldi. Grup silaha rağmen avukatın üzerine yürüyüp darbettiler.
Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülere göre büyüyen kavgada Kısacıkoğlu araya girdi ve meslektaşının tetiği çekmesine engel oldu. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi ve taraflar karakola götürüldü.
Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadı ama gençler Karahan'dan şikayetçi oldu.
Savcılık yaşanan olaya kovuşturmaya gerek görmedi.