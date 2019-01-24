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Yer: Beyoğlu... Hırsızlar örümcek adam gibi binaya tırmandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda İran uyruklu bir kişinin evinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan 2 şahıstan biri yakalandı. Toplamda 8 suç kaydı daha olduğu tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Binaya adeta örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A isimli şahsın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip şahısların eşkallerini tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen hırsızlardan biri olan Ö.Ü. isimli erkek şahıs, 19 Ocak günü Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın daha önce “hırsızlık”,”kasten yaralama” gibi konulardan olmak üzere toplam 8 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 20 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Hırsızın binaya örümcek gibi tırmanıp girişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin binanın önüne geldiği görülüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmadığından emin olduktan sonra binaya adeta örümcek gibi tırmanıyor. Daha sonra da kendisini aşağıda bekleyen arkadaşına evden çaldıklarını pencereden atıyor. Aşağıda bekleyen diğer hırsız da atılan eşyaları alıp gidiyor. (İHA)

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beyoğlu hırsızlık istanbul Örümcek Adam

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