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  4. Yer: Beyoğlu... "İstanbul kartıyla" duygu sömürüsü yapan dilenci suçüstü yakalandı

Yer: Beyoğlu... "İstanbul kartıyla" duygu sömürüsü yapan dilenci suçüstü yakalandı

12.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda elindeki "İstanbul kart"ı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, vatandaşlardan para alırken sivil zabıta tarafından suç üstü yakalandı.

Yer: Beyoğlu... "İstanbul kartıyla" duygu sömürüsü yapan dilenci suçüstü yakalandı

Beyoğlu Taksim Meydan’da elindeki İstanbul kartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, sivil zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİDEN PARA ALDI

Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü. Restoranda yemeğini yiyen kadın, meydanda dilenmeye devam etti.

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Vatandaşların ihbarı üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suç üstü yakaladı. Yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

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Beyoğlu
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