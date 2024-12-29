HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: Beyoğlu! Yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak istedi, buluşma bahanesiyle tuzak kurdu

Yer: Beyoğlu! Yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak istedi, buluşma bahanesiyle tuzak kurdu

29.12.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak isteyen Ramazan S., Tuğba Y.'nin sosyal medyadan husumetlisi Servet A. ile tanışmasını istedi. Ramazan S. Tuğba Y. ile parka tanışmaya gelen husumetlisi Servet A.'yı silahla kaçırmaya çalıştı. Buluşma yerinde Servet A.’nın arkadaşları tarafından kovalanan Ramazan S. ve suç ortağı Bilal D. taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Yer: Beyoğlu! Yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak istedi, buluşma bahanesiyle tuzak kurdu

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü saat 04.50 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Servet A. bir süre önce sosyal medyadan Tuğba Y. (20) ile tanıştı. Cep telefonuyla görüşen ikili buluşmak için sözleşti. Olay günü taksiyle buluşma noktasına gelen kadının bulunduğu taksiden eli silahlı 2 şüpheli indi. Parka doğru koşan şüpheliler, Servet A.’yı aramaya başladı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491722_145497

HUSUMETLİSİNİN ARKADAŞLARINA ATEŞ AÇTILAR

Durumdan şüphelenip önceden parka arkadaşlarını yerleştiren Servet A., şüphelileri görünce kaçmaya başladı. Şüpheliler Servet A.’yı kovalarken, arkadaşları da Ramazan S.'nin arkadaşlarını kovalamaya başladı. Bir süre sonra bir otele sığınan Servet A. izini kaybettirirken, şüpheliler ise Servet A.’nın arkadaşlarına silahla ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491724_145497

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Servet A.’nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ramazan S. (18) ve Bilal D. (20), kadının ise Tuğba Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adresini tespit eden polis ekipleri, Ramazan S. ve Bilal D.‘yi Hacıahmet Mahallesi’nde bir adreste, Tuğba Y.’yi ise Kartal’da kaldığı otelde yakaladı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491725_145497

Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız tabanca polis tarafından ele geçirildi.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491734_145497

İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, ifadelerinde olayı neden gerçekleştirmek istediklerini de anlattı. Edinilen bilgiye göre, Servet A.’nın geçmişte Ramazan S.’nin bir yakınını bıçakla yaraladığı ve Ramazan S.’nin de olayın intikamını almak için Servet A.’yı aramaya başladığı ama bulamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ramazan S.’nin Tuğba Y. ile iletişime geçerek Servet A. ile arkadaşlık kurmasını ve buluşma ayarlamasını istediğini söylediği ortaya çıktı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491726_145497

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Tuğba Y.’nin sosyal medyadan Servet A. ile arkadaşlık kurup, görüntülü görüşme yaparak güven sağladığı, daha sonra da parkta buluşma ayarladığı bilgisine ulaşıldı. Servet A.‘nın buluşmaya giderken tedirgin olup çevreye arkadaşlarını yerleştirdiğini ve Tuğba Y.’yi beklerken taksiden maskeli 2 silahlı şüphelinin inip kendisini kovalamaya başladığını, bunun üzerine otele sığındığını, şüphelilerin ise Servet A.’nın arkadaşlarının üzerine ateş açarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491727_145497

3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Ramazan S.’nin poliste 22, Bilal D.’nin 4, Tuğba Y.’nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan S. çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491732_145497

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491728_145497

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491729_145497

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491730_145497

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-FILM-GIBI-OLAY-B_491731_145497

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
En Çok Okunan Haberler
Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Önce sola yattı sonra yolda alev aldı!

Önce sola yattı sonra yolda alev aldı!

7 bin liralık hesapta 700 lira ek ödeme!

7 bin liralık hesapta 700 lira ek ödeme!

İstanbul’a kar yağışı için net konuştu: ‘Bu tarihi bekleyin!’

İstanbul’a kar yağışı için net konuştu: ‘Bu tarihi bekleyin!’

Pistte patlayan uçak yanıp kül oldu, 179 kişi can verdi

Pistte patlayan uçak yanıp kül oldu, 179 kişi can verdi

Nevzat Bahtiyar için her şey yeni başlıyor

Nevzat Bahtiyar için her şey yeni başlıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.