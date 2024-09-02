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  4. Yer: Beyoğlu! Yangında can pazarı... Haberi alınca koştu, gözyaşlarına boğuldu

Yer: Beyoğlu! Yangında can pazarı... Haberi alınca koştu, gözyaşlarına boğuldu

02.09.2024 16:04
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Beyoğlu’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken; endişeyle olay yerine koşan baba, ailesi için gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği adam ailesinin iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Olay, Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Terzi Kasım Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken, etrafı yoğun dumanla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Yangın nedeniyle binanın 2. katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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YANGIN HABERİNİ ALDI, OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sırada dışarıda olan baba yangın haberini alınca olay yerine koştu. Eşi ve çocukları için endişelenen baba gözyaşlarını tutamayınca sağlık ekipleri adam müdahale etti.

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Ailesinin ambulansta öğrenen adam, hızla araca koştu. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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"ZOR KURTULDUM İYİ DEĞİLİM"

Yangından kurtarılan kadın gözyaşları içinde zor kurtulduğunu söylerken, eşi ise bir saat için dışarı çıktığını ifade etti.

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Yangını gören Muharrem Çetinkaya, “Söyleyecek bir şey yok yangın oldu. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ben burada aşağıda oturuyorum. Teyzemin oğlu bu. İçerideki mağdur. 3 tane çocuk vardı. 3 çocuk bir de eşi yangına maruz kaldı. İtfaiye çağırdı itfaiye geldi kurtarıldılar hepsi” diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu
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