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  4. Yer: Bingöl! Bıçaklı saldırgan katliam yapmıştı Ölü sayısı 4'e yükseldi: 5 gün önce cezaevinden çıkmış...

Yer: Bingöl! Bıçaklı saldırgan katliam yapmıştı Ölü sayısı 4'e yükseldi: 5 gün önce cezaevinden çıkmış...

25.07.2024 15:57
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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi de yaralamıştı. Şahısla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 5 gün önce çıktığı öğrenildi.

Yer: Bingöl! Bıçaklı saldırgan katliam yapmıştı Ölü sayısı 4'e yükseldi: 5 gün önce cezaevinden çıkmış...

Türkiye'nin konuştuğu olayda Bingöl'deki bıçaklı saldırgan adeta dehşet saçmıştı. Madde bağımlısı şahsın, 5 gün önce cezaevinden tahliye edildiği ve ailesinin daha önceden çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi.

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ELİNDEKİ BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Bingöl’de dün kamuoyunda yankı uyandıran olayın detayları gelmeye başladı. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs, 4 kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Elindeki bıçakla masum vatandaşları öldüren şahsın, 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, hırsızlık suçundan 11 Haziran’da tutuklanan şahıs, 19 Temmuz’da mahkeme kararı ile tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra ise bu olayı gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak Elazığ’a sevk edildi.

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AİLESİ ÖNCEDEN MAHKEMEYE DİLEKÇE VERMİŞ

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep ediyor. Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar ediyor.

Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024’te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran’da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl bıçak
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