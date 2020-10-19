HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı

Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı ‘Dar’, gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 190 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yat, ilgi odağı oldu.

Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı ‘Dar’, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı. 450 bin TL’lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.

5b6958f0e866d8f32f83807861d7255b

World Superyacht Awards 2019'da ‘yılın motor yatı’ seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat ‘Dar’, biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.

Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik olduBir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.