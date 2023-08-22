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  4. Yer: Bolu... Alacak-verecek kavgası kanlı bitti! Darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü

Yer: Bolu... Alacak-verecek kavgası kanlı bitti! Darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü

22.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşanan korkunç olayda İsmail Çetin, alacak-verecek davası sebebiyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yer: Bolu... Alacak-verecek kavgası kanlı bitti! Darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 22.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, İsmail Çetin ile görüştü. İddiaya göre şüpheliler ile İsmail Çetin arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin’i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin’i bıçakladı.

ÇETİN YAŞAMINI YİTİRDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin’in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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