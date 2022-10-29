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  4. Yer: Bolu! Bahçe duvarı kazısında bulundu, çalışmalar hemen durduruldu... Kapağı hafta içi açılacak

Yer: Bolu! Bahçe duvarı kazısında bulundu, çalışmalar hemen durduruldu... Kapağı hafta içi açılacak

29.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bahçe duvarı için kazılan alanda Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkililerinin gözetiminde açılacağı öğrenildi.

Yer: Bolu! Bahçe duvarı kazısında bulundu, çalışmalar hemen durduruldu... Kapağı hafta içi açılacak

Edinilen bilgiye göre, Tepecik mahallesinde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu farketti.

KAPAĞI HAFTA İÇİ AÇILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahitin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içinde müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.

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(DHA/İHA)

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