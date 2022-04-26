Yer: Bolu! Gözyaşlarına boğuldu: Şimdi ben ona nasıl söyleyeceğim

Bolu'da bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın büyümeden söndürüldü. Çalışmaları izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay, Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yaşayan Merve Çiçek, patlama sesini duyarak odaları kontrol etti. Çocuk odasından dumanlar gediğini gören Çiçek, evden dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: ŞİMDİ BEN ONA NASIL SÖYLEYECEĞİM

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Dakikalarca ağlayan Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

