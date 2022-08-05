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Yer: Bolu! Yılan figürünün peşine düştüler... İçeri girince korkunç şekilde can verdi

05.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yılan figürü görüp define aramaya başlayan kişilerden biri kazı yaptıkları yerdeki kayaları dışarı çıkarmak için patlayıcı madde kullandıktan sonra içeri girdi. Fatih Uzun'un gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekibinden bir kişi de zorlu yolda ilerlerken uçurumdan aşağı düştü. Omzu kırılan personel, hastanede tedavi altına alındı. Uzun’un cesedi helikopterle alınırken, arkadaşı Durmuş A. Cumhuriyet savcısının "Ne arıyordunuz?" sorusuna ısrarla cevap vermedi.

Yer: Bolu! Yılan figürünün peşine düştüler... İçeri girince korkunç şekilde can verdi

Olay, Bolu'nun Seben ilçesi Bozyer köyü Gücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uzun ve Durmuş A. isimli arkadaşlar yaklaşık 1 hafta önce üzerinde yılan figürü olduğunu iddia ettikleri kayalık alanda define aramak için kazı yapmaya başladı. Yanlarında getirdikleri patlayıcıları da kullanan 2 arkadaş, define aradıkları bölgede 18 mağara açarak çalışma yaptı. Fatih Uzun, kazı yaptığı yerdeki kayaları dışarı çıkarmak için patlayıcı madde kullandıktan sonra içeri girdi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan gazdan zehirlenen Uzun, kendisini güçlükle dışarı attı. Arkadaşının fenalaştığını gören Durmuş A., Uzun’a kalp masajı yapıp yüzünü suyla yıkadıktan sonra cep telefonunu sinyal verdiği bir bölgeye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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DAĞLIK BÖLGEDE KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

İhbar üzerine olay yerine İlçe Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarını Seben yolu üzerinde park eden yaklaşık 10 kişilik ekip, zorlu dağ yollarında kilometrelerce yürüyerek define aranan bölgeye ulaştı. Sağlık ekibinin incelemesinde Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD GÖREVLİSİ UÇURUMDAN YUVARLANDI

Ekipler uçurumlarla dolu zorlu dağ yollarında ilerlerken bir AFAD görevlisi dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düşerek omzu kırıldı. Diğer AFAD görevlileri tarafından düştüğü yerden kurtarılan personel, hastanede tedavi altına alındı.

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NE ARADIKLARINI SÖYLEMEDİ

Daha önce farklı bölgelerde define ararken 3 kez jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenilen Fatih Uzun’un arkadaşı Durmuş A.'nın olay yerinde ilk ifadesi alındı. Cumhuriyet savcısının "Ne arıyordunuz?" sorusuna ısrarla cevap vermeyen Durmuş A., aradıkları şeyi sadece Fatih Uzun’un bildiğini söyledi.

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CESET HELİKOPTERLE ALINDI

Yaklaşık 5 kilometrelik dik yamaçta bulunan Fatih Uzun’un cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olay yerine istenilen helikopterle alınarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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