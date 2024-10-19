Yer bu kez Adana! SGK'yı dolandıran çete bilgisi verildi... Koranavirüs hastalarını kullanmışlar

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete, infiale yol açtı. 12 bebeğin ölümüne neden olan çete üyesi 22 kişi tutuklandı.

Çete, yoğun bakım ihtiyacı olan ve olmayan bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendiriyor, bebekleri gereğinden fazla yoğun bakımda tutuyordu. Çete bu sayede her bebek için günlük 7 veye 8 bin lira haksız kazanç sağlıyordu.

YENİ DOLANDIRMA İDDİASININ MERKEZİ ADANA

Yenidoğan Çetesi skandalı gündemdeki yerini korurken, Adana'dan da bir dolandırma iddiası geldi.

VERİLER KASITLI OLARAK DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR

Çukurova Merhaba Gazetesi'nden Zeki Kızılkaya'nın gündeme getirdiği iddialara göre devlet ve şehir hastanelerindeki yaşlı hastalar, anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım servislerine yönlendirilip satürasyonları kasıtlı olarak düşük tutuluyor.

"YAŞLI HASTALARIN ÖLÜMLERİ FARK EDİLMEDEN GEÇİŞTİRİLİYOR"

Böylece yatış süreleri uzatılarak haksız kazanç sağlanıyor. Ayrıca Kızılkaya, yaşlı hastaların ölümlerinin ise fark edilmeden geçiştirildiğini aktardı.