Yer bu kez Adana! SGK'yı dolandıran çete bilgisi verildi... Koranavirüs hastalarını kullanmışlar

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete, infiale yol açtı. 12 bebeğin ölümüne neden olan çete üyesi 22 kişi tutuklandı.
Çete, yoğun bakım ihtiyacı olan ve olmayan bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendiriyor, bebekleri gereğinden fazla yoğun bakımda tutuyordu. Çete bu sayede her bebek için günlük 7 veye 8 bin lira haksız kazanç sağlıyordu.
Yenidoğan Çetesi skandalı gündemdeki yerini korurken, Adana'dan da bir dolandırma iddiası geldi.
Çukurova Merhaba Gazetesi'nden Zeki Kızılkaya'nın gündeme getirdiği iddialara göre devlet ve şehir hastanelerindeki yaşlı hastalar, anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım servislerine yönlendirilip satürasyonları kasıtlı olarak düşük tutuluyor.
Böylece yatış süreleri uzatılarak haksız kazanç sağlanıyor. Ayrıca Kızılkaya, yaşlı hastaların ölümlerinin ise fark edilmeden geçiştirildiğini aktardı.