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Yer bulunmazsa 50 kedi sokakta kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hayvanseverlerin müstakil kiralık bir evde bakımını üstlendiği 50 sokak kedisi, ev sahibinin evin boşaltılmasını istemesi sonucu, sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hayvanseverlerin müstakil kiralık bir evde bakımını üstlendiği 50 sokak kedisi, ev sahibinin evin boşaltılmasını istemesi sonucu, sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl Aralık ayında kurulan Aydın Sevimli Patiler Derneği üyeleri, sahipsiz 50 sokak kedisini bir araya getirerek, kiraladıkları tek katlı bir evde bakımını üstlendi. Hasta olan kedileri tedavi ettiren dernek üyeleri, kedilerin maması ve kumunu da kendi imkanlarıyla karşılamaya başladı. Ancak ev sahibi, her geçen gün kedilerin sayısının artması üzerine, evin boşaltılmasını istedi. Aydın Valiliği, Efeler Kaymakamlığı, Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere milletvekillerinden yardım istediklerini belirten hayvanseverler, henüz bir sonuç elde edemediklerini kaydetti.

Aydın Sevimli Patiler Derneği Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, evin tahliyesi için 3 hafta zamanlarının olduğunu belirterek, "Sokaklardaki bir sürü hasta kediyi bir araya getirerek, tedavi sağlamaktayız. Kediler için bu evi kiraladık. Başka bakacak bir yerimiz yok. Bu kedileri tekrar sokağa salmak zorunda kalırsak, çoğu hasta olduğu için orada yaşayamazlar. Derneğimizin yaptığı bu fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmayacak. Yetkililer, bizlere yardımcı olsun. Bu kadar can heba olmasın. Elimizde 50 kedi var. Bunların çok masrafı oluyor. Ev kirası, kedilerin maması ve kumu, aylık 1500 TL'yi buluyor. Başka bir yer bulamazsak, bu hasta canlar nerede kalacak? Bizim vicdanımız, bunları sokağa bırakmaya el vermez. Derneğimize durumu iyi olan ve içinde hayvan sevgisi olanlardan da sponsor desteği istiyoruz. Evlerinde kedi beslemek isteyen hayvanseverler de birer kedi sahiplenebilirler. Buradan yetkililere sesleniyoruz, ne olur bize yardımcı olun. Kedilerin kalacağı bir yer bulalım. Bahçeli eski bir ev bile bize yetecek. Bakımını yaptığımız kedilerden 4'ü tamamen kör. Bazıları ise hasta, tedavileri sürüyor. Bu canlar tekrar sokakta kalmasın" diye konuştu.

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