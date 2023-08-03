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Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...

03.08.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da otomobilde başkasının yanında boşanma aşamasındaki eşini görünce sinirlenen şahıs şoföre saldırdı. Panikleyen şoför ise gaza basınca 3 otomobil birbirine girdi.

Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...

Halk Pazarı Caddesi'nde M.K. çalışır vaziyetteki otomobilin içindeyken iddiaya göre arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğradı.

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ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Panikle otomobilin gaz pedalına basan sürücüsü M.K. ilk olarak önde park halinde bulunan M.Y.'ye ait otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkan M.K. yönetimindeki otomobil daha sonra karşıdan gelen seyir halindeki C.A. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken M.K. saldırıya uğradığını ve kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasından şikayetçi oldu.

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(İHA)

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