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Yer: Bursa! 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu: Üvey babam beni öldürür

13.05.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ahmet Eren U.'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Kazada yaralanan çocuk, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.

Yer: Bursa! 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu: Üvey babam beni öldürür

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada başından yaralanan Ahmet Eren U., hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.

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ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI, SİTENİN DUVARINA ÇARPTI

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren U. (14) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

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"ÜVEY BABAM BENİ ÖLDÜRÜR"

Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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