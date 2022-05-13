Yer: Bursa! 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu: Üvey babam beni öldürür

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada başından yaralanan Ahmet Eren U., hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.
Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren U. (14) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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