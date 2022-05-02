Yer: Bursa! 2 yıl sonra yeniden bir araya geldiler! Kuyruk 1 km'yi buldu

Bursa İnegöl'de bir mahallede koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma bu sene yapıldı. 2 sene sonra yapılan bayramlaşmaya binden fazla kişi katılırken insanların bayramlaşmak için oluşturduğu kuyruk 1 km'yi buldu.

2 YIL SONRA YENİDEN

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.

KUYRUK 1 KM'Yİ BULDU

Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

(DHA)

