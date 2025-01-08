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Yer: Bursa! 5 yaşındaki Deniz diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti... Acılı baba: "Oğlum 5 bin lira için öldürüldü"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.01.2025 12:55
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Bursa'da diş tedavisi sonrasında rahatsızlanan 5 yaşındaki Deniz Sönmez maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca yapılan soruşturma sonucu 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu. Acılı baba Aydın Sönmez ise oğlunun 5 bin lira için öldürüldüğünü belirterek, "Bunu 14 ay sonra gelen raporlardan anladım" ifadelerinde bulundu.

Yer: Bursa! 5 yaşındaki Deniz diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti... Acılı baba: "Oğlum 5 bin lira için öldürüldü"

Yaşanan korkunç olay, 2023 Kasım ayında meydana geldi. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayetiyle Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı.

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Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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KLİNİK 1 AY KAPATILDI

Sönmez'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verildi. Ailenin şikayeti sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

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YOĞUN ÖDEM VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Deniz Sönmez'in Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ön rapor çıktı. Raporda, yapılan otopsi ve tetkikler sonucu elde edilen bilgilere yer verildi. Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildiği belirtildi. Raporun sonuç bölümünde; Deniz Sönmez'in Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tıbbi bilgelerini içeren tüm adli tahkikat dosyası ile otopsi görüntülerini içeren belgelerin, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderileceği kaydedildi. Raporda, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelecek mütalaanın bir örneğinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istendi.

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2 DİŞ HEKİMİ VE 1 ANESTEZİ UZMANI HATALI BULUNDU

Deniz Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda; çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi. Deniz Sönmez'in olay tarihinden 14 ay önce yine sedasyon altında benzer diş tedavisi uygulandığına dikkat çekilen raporda, süt dişinin çekilip, 4 dişine ise dolgu yapım endikasyonunun benzer olumsuz şartlarda gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve Mesul Müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi. İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra Deniz Sönmez'in ölümünde hatalı oldukları belirlenen 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması bekleniyor.

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'BİZİM İÇİN GEÇMEYEN BİR SÜREÇTİ'

İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan beklenen raporun gelmesinin ardından Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, DHA muhabirine çocuklarının ölümünden sonra yaşadıkları acıyı anlattı. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan oğlunun otopsi raporunun incelenmesinin 14 ay sürdüğünü söyleyen Sönmez, "Bu 14 ay bizim için geçmeyen bir süreçti. Bize 14 yıl gibi geldi. Sonunda rapor geldi. Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Şunu söylemek istiyorum. Belki çok düz mantık düşünüyorum ama benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü. Bunu 14 ay sonra gelen raporlardan anladım" dedi.

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'YASAK OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPTILAR'

Tedavi sürecinde 5 bin TL ödediklerini belirten Aydın Sönmez, "Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kanunlar diyor ki sen kırmızı ışıkta geçmeyeceksin, duracaksın. Siz bilerek ya da bilmeyerek kırmızı ışıkta geçip, yayaya çarpıp öldürüyorsunuz. Aslında bizim olayımız da böyle. Kanunlara göre bu işlem bu klinikte yapılamazmış, yasakmış. Yasak olduğunu bile bile yaptılar ve oğlumun ölümüne sebep oldular. Her iki olay da benim gözümde aynı şey. Benim oğlumu daha çok para kazanmak için öldürdüler. Olay olduktan 1 gün sonra savcılığın talimatı ile kolluk kuvvetleri olay yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini istediler. Kurum görüntüleri vermiyor. Ekipler hard diski alıyorlar. Siber hiçbir kayda ulaşamıyor; görüntünün üzerine görüntü yüklüyorlar ne yazık ki silinmiş. Bu süreçte çok yıprandık. Umarım mahkeme bir an önce başlar" diye konuştu.

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Sönmez çiftinin Avukatı Salih Duman, "Savcılık tarafından dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dosyayı 8'inci Daire inceledi. 6 Aralık tarihinde Adli Tıp Kurumu mütalaasını dosyaya sundu. Adli Tıp'ın değerlendirmesi şu şekilde oldu; ilgili kurumun sorumlu müdürü 4\8 oranında hatalı bulundu. Anestezi uzmanı da 4\8 oranlarında hatalı bulundu. Tedaviyi yapan doktor da 4\8 oranında kusurlu bulundu. Şu anda bunun değerlendirmesini savcılık yapacak. Soruşturma aşamasında, geldiğimiz durum budur" dedi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Bursa
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