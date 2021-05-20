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Yer: Bursa! 500 metre kaçabildi, kıskıvrak yakalandı

20.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kazaya karıştıktan sonra hasarlı aracıyla kaçan otomobil sürücüsü Batuhan A. (24), polisin yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu, 500 metre mesafedeki boş arazide saklanmaya çalışırken yakalandı. Ehliyetiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 7 bin 187 TL ceza kesildi. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer: Bursa! 500 metre kaçabildi, kıskıvrak yakalandı

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşandı. 2. Köprülü Sokak üzerinden Ertuğrul Caddesine çıkan sürücü Engin Ç. (46) idaresindeki otomobil, caddede ilerleyen Batuhan A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Engin Ç. yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Batuhan A. hasarlı aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Engin Ç.'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olası bir kaza ihtimaline caddede önlem aldı.

HASARLI OTOMOBİLE 500 METRE KAÇABİLDİ

Kaza sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Batuhan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, sürücünün otomobilini olay yerinden 500 metre uzaklıkta boş bir arazide park halinde buldu. Otomobilin yanına giden polis, Batuhan A.'yı otomobilde saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

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HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Trafik polislerinin yaptığı incelemede, Batuhan A.'nın hem ehliyetsiz hem de 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Batuhan A.'ya, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 7 bin 187 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA

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