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  4. Yer: Bursa! 7 yaşındaki çocuk madeni parayı yuttu, bir anda fenalaştı

Yer: Bursa! 7 yaşındaki çocuk madeni parayı yuttu, bir anda fenalaştı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 21:34 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 7 yaşındaki çocuk A.E.U. evde oynarken halının üzerinde bulup ağzına götürdüğü 50 kuruşluk madeni parayı yuttu. Paranın yemek borusuna takıldığı tespit edilirken çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yer: Bursa! 7 yaşındaki çocuk madeni parayı yuttu, bir anda fenalaştı

Olay, akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan A.E.U., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan A.E.U. bir anda fenalaştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Durumu fark eden aile, çocuğu otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi.

Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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