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Yer: Bursa! Anıtkabir'e gitmek isterken, hayatlarının şokunu yaşadılar: Hayaller 1 saatte suya düştü

28.11.2023 06:40 | Son Güncelleme:
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Bursa'dan Anıtkabir'e ziyarete gidenleri taşıyan tur otobüsünün İnegöl'de yapılan incelemede çalıntı olduğu ortaya çıktı. 1 hafta önce Van'dan çalındığı belirlenen otobüs, emniyet otoparkına çekildi. Anıtkabir ziyaretleri yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından hayal kırıklığı ile sona eren yolcular ise olaya büyük tepki gösterdi.

Yer: Bursa! Anıtkabir'e gitmek isterken, hayatlarının şokunu yaşadılar: Hayaller 1 saatte suya düştü

Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, anlaştıkları tur firması tarafından tahsis edilen A.I. yönetimindeki otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra A.I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde evrakları incelenmek üzere durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda tur otobüsünün yaklaşık 1 hafta önce Van ilinden çalındığı ortaya çıktı.

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YOLCULAR İNDİRİLDİ

Otobüsteki yolcular, mağdur olmamaları için çalıntı olduğu anlaşılan otobüsle polis nezaretinde İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Yolcular burada eşyalarını alarak otobüsten indirildi, tur firması görevlilerine de haber verildi. Otobüs ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü A.I., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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"BUNCA ZAMANDIR BU ARABA NASIL TRAFİKTE KALDI?"

Anıtkabir ziyaretleri yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından hayal kırıklığı ile sona eren yolcular ise olaya büyük tepki gösterdi. Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, çalıntı otobüs ile yola çıktıklarından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı? Ankara'ya Anıtkabir'e ziyarete gidiyorduk" dedi. Bir süre İnegöl’de terminalde bekleyen yolcular, daha sonra tur firmasının tahsis ettiği otobüsle evlerine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Bursa Anıtkabir otobüs
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