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  4. Yer: Bursa! AVM'de öfke nöbeti: Güvenlik görevlisi bacağından ısırıp durdurmaya çalıştı!

Yer: Bursa! AVM'de öfke nöbeti: Güvenlik görevlisi bacağından ısırıp durdurmaya çalıştı!

20.11.2024 09:49
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20.11.2024 09:49
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. AVM'ye kız arkadaşıyla giden bir kişi köpekle içeri alınamayacaklarını öğrenince güvenlik görevlileriyle arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı.

Yaşanan ilginç olay Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

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TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

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BACAĞINDAN ISIRILDI

Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı. O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa köpek AVM
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