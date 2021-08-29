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  4. Yer: Bursa! Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

Yer: Bursa! Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

29.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı. Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Maşallah G.'yi kanlar içinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
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