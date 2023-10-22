HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Bursa! Eşini bıçakladı, kanlar içinde kaldı: Sebebi ise...

Yer: Bursa! Eşini bıçakladı, kanlar içinde kaldı: Sebebi ise...

22.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 52 yaşındaki bir kadın, tartışırken kendisine küfreden eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken, kendisini ihbar eden kadın ise gözaltına alındı.

Yer: Bursa! Eşini bıçakladı, kanlar içinde kaldı: Sebebi ise...

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gönül D., tartışma sırasında kendisine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı. Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polise teslim olan Gönül D. ise polis merkezine götürüldü.

Tedaviye alınan Birol D.'nin sağlık durumun iyi olduğu, Gönül D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! YakalandılarBakan Yerlikaya duyurdu! Yakalandılar
İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi
Türkiye'den Gazze'ye gidiyor!Türkiye'den Gazze'ye gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.