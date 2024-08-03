Yer: Bursa! Eski nişanlısına dehşeti yaşatıp intihar etmişti... Olayın detayları ortaya çıktı

İlk olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda T.(28) eski nişanlısı Elif B.'yi (27) bulup 16 AVH plakalı hafif ticari araçla birlikte kızın şimdiki sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Arda T. araçtan inerek pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan Arda T. yanında eski nişanlısı Elif B.'yi de götürdü.

14 AYLIK BEBEK YARALANDI

Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇ GASP ETTİLER

Arda T. 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandığı hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek konunun aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olayda kullanılan hafif ticari araçta ise tüfek ile tabanca ele geçirildi.

GASP ANI KAMERADA

Arda T.'nin aracı silah zoruyla gasp etmesi ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

CİNNET GEÇİRMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Elif B. ile Arda T.'nin eskiden nişanlı olduğunu ve sonrasında yüzük atarak ayrıldıklarını tespit etti. Arda T.'nin ise eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirdiği ortaya çıktı.

YOĞUN İNCELEME

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Arda T. ve Elif B.'nin gasp ettikleri araç ile Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Polis ve jandarmanın dron destekli yürüttüğü çalışmada araç terk edilmiş halde bulundu.

DRON TESPİT ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, dron yardımıyla Arda T. ile Elif B.'yi terk ettikleri araçtan 3 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda belirledi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Bölgeyi abluka altına alan 100 kişilik polis ve jandarma ekibi dikkatli bir şekilde şüphelilere yaklaştı. Polisin geldiğini gören Arda T. eski nişanlısı Elif B.'nin bacaklarına ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan Elif B. kan kaybederken, bir süre bekleyen Arda T. genç kızın gözü önünde kendi kafasına dayadığı tabanca ile ateş ederek canına kıydı. Ekipler yaralı kızı ambulansla hastaneye kaldırırken, Arda T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Arda T.'nin cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GENÇ KIZIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavisinin yapılmasının ardından ifadesi alınan Elif B. "Arda, eski erkek arkadaşım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp beni kaçırdı. Evimize pompalı tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin'’ diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, ‘O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş’ diyerek pompalı tüfekle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasp etti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok kortum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum." dediği öğrenildi. Ayrıca polis herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Elif B.'ye refakat ediyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada konuyla alakalı çok yönlü soruşturma başlatıldığını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldığı, şüpheli A.T.’nin müşteki E.B.’yi ateşli silahla yaraladıktan sonra intihar ettiğinin tespit edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır