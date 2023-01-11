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Yer: Bursa! Gece yarısı polisin telefonuyla şoke oldu, koşarak geldi: 'Ne diyeyim ki, Allah belanı versin'

11.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi, arabasının çalındığı gece yarısı polisin kendisini aramasıyla öğrendi. Aldığı haberle şoke uğrayan araç sahibi, olay yerine koşarak geldi. Otomobil sahibi, hırsıza tepki göstererek "Ne diyeyim ki. Allah belanı versin. Bu saatte beni koşa koşa buraya getirdin" dedi.

Yer: Bursa! Gece yarısı polisin telefonuyla şoke oldu, koşarak geldi: 'Ne diyeyim ki, Allah belanı versin'

Bursa'da polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak isteyince sürücü kaçtı. Yapılan incelemede aracın çalındığı ortaya çıkarken polis ekipleri, telefonla aracın sahibine ulaştı. Gelen telefonla şoke olan araç sahibi koşarak olay yerine geldi. Araç sahibi Ahmet Yavaş, otomobilini çalan hırsıza, “Ne diyeyim ki. Allah belanı versin. Bu saatte beni koşa koşa buraya getirdin” diyerek tepki gösterdi.

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KOŞARAK OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu mahallesinde şüpheli gördüğü 16 KY plakalı Kartal marka aracı 02.00 sıralarında takibe aldı. Araç sürücüsü ise polis ekiplerini görünce otomobili ara sokağa bırakarak hemen olay yerinden koşarak kaçtı. Aracın düz kontak yapıldığını gören Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu'na bağlı sivil polisler, plakadan otomobil sahibi Ahmet Yavaş’a ulaştılar. Ekipler Yavaş’a otomobilinin ara sokakta olduğunu söyleyince, camdan dışarıya bakan araç sahibi otomobilinin çalındığını polis ekiplerinden öğrendi.

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"ALLAH BELANI VERSİN"

Olay yerine koşarak gelen Yavaş, otomobilini çalan hırsıza, “Ne diyeyim ki. Allah belanı versin. Bu saatte beni koşa koşa buraya getirdin” dedi.

Otomobilden, parmak izi alan polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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