Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Olay, geçen çarşamba günü, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İnegöl’de mobilyacılık yapan Ömer Alınca arkadaşlarıyla Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda buluştu. Alınca, daha sonra İnegöl’e gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada cebindeki cüzdan yere düştü. Durumu fark etmeyen Ömer Alınca, otomobiliyle iş erine doğru yola çıkarken, kimliği belirsiz bir kişi, yolcu olarak bulunduğu minibüsten düşen cüzdanı gördü. Minibüsten inip, cüzdanı alan şüpheli, başka bir minibüse binerek olay yerinden ayrıldı.

Ömer Alınca, “Bursa’ya gitmiştik, cüzdanımda 3 bin liraya yakın para, 35 bin TL değerinde de evrak vardı. İnegöl’de ticaretle uğraşıyorum. Bir yerde yemek yedik, çıkışta aracıma binerken cüzdanımı düşürmüşüm. Bunu dolmuştan gören bir şahıs, dolmuşu durdurarak inmiş cüzdanımı hızlıca almış ve bir sonraki dolmuşa binerek gitmiş. Ben İnegöl’e geldiğimde cüzdanımın olmadığını anladım. Bir tek yemek yediğimiz yerde durmuştum, kameraları bana gösterdiler ve cüzdanımı orada düşürdüğümü gördüm” dedi.