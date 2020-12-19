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  4. Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

19.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Bursa'da mobilyacı Ömer Alınca otomobiline binerken cüzdanını düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi de yolcu olduğu minibüsten inip cüzdanı aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanında yaklaşık 3 bin TL ile 35 bin TL değerinde evrak olduğunu söyleyen Alınca, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, cüzdanını alan kişiyi arıyor.

Olay, geçen çarşamba günü, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İnegöl’de mobilyacılık yapan Ömer Alınca arkadaşlarıyla Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda buluştu. Alınca, daha sonra İnegöl’e gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada cebindeki cüzdan yere düştü. Durumu fark etmeyen Ömer Alınca, otomobiliyle iş erine doğru yola çıkarken, kimliği belirsiz bir kişi, yolcu olarak bulunduğu minibüsten düşen cüzdanı gördü. Minibüsten inip, cüzdanı alan şüpheli, başka bir minibüse binerek olay yerinden ayrıldı.

Ömer Alınca, “Bursa’ya gitmiştik, cüzdanımda 3 bin liraya yakın para, 35 bin TL değerinde de evrak vardı. İnegöl’de ticaretle uğraşıyorum. Bir yerde yemek yedik, çıkışta aracıma binerken cüzdanımı düşürmüşüm. Bunu dolmuştan gören bir şahıs, dolmuşu durdurarak inmiş cüzdanımı hızlıca almış ve bir sonraki dolmuşa binerek gitmiş. Ben İnegöl’e geldiğimde cüzdanımın olmadığını anladım. Bir tek yemek yediğimiz yerde durmuştum, kameraları bana gösterdiler ve cüzdanımı orada düşürdüğümü gördüm” dedi.

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GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

2,5 ay önce evlendiğini ve pandeminin etkisiyle işlerinin iyi gitmediğini vurgulayan Alınca “Görüntüleri sosyal medyada paylaştım. Bu kişiden şikayetçi oldum. Tanıyanların bilgi vermesini istiyorum. Malum pandemi dönemi işlerimiz ona göre, bu da bizi büyük bir sıkıntıya soktu. Yeni düğün yaptık. Arkadaşlarımla, sosyal medyada paylaşıp, inşallah bulacağız” şeklinde konuştu.

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'TANIYANLAR POLİSİ ARASIN'

Cüzdanını bulmak için yoğun çaba sarf eden Alınca, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında, "Bu şahsı tanıyanlar polisle ya da benimle iletişime geçsin" notuyla paylaşıyor.

Kaynak: DHA


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