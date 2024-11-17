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Yer: Bursa! Halk otobüsünde tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

17.11.2024 00:16
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Bursa'da Gülay K., halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: Bursa! Halk otobüsünde tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

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KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga halk otobüsü
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