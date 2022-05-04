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  4. Yer: Bursa! Kapısı açıldı, küçük çocuk yola fırladı... Korkunç anlar saniye saniye görüntülendi

Yer: Bursa! Kapısı açıldı, küçük çocuk yola fırladı... Korkunç anlar saniye saniye görüntülendi

04.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yağış sırasında önündeki araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu aniden sağa kırarken, otomobilin kapısı açıldı. Arka koltukta oturan çocuk ise yola düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç anlar bir araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Korkunç kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı. Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü.

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YARA ALMADAN KURTULDU

Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak, yolun sağında park halindeki aracın yanına gitti. Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp, yoluna tekrar devam etti. İnanılması güç görüntüler araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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