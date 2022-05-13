Yer: Bursa! Kurşun yağdırdı, mahalleli ayağa kalktı... Şüpheliden şok sözler: Eniştem karıma göz koymuştu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokakta karşılaştı. Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etti. Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

''ENİŞTEM KARIMA GÖZ KOYMUŞTU''

Şüpheli Ünal E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı. Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleriyle Gemlik'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.

(DHA)



