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  4. Yer: Bursa! Şaşkına çeviren görüntüler: Ne yüzlerce araca aldırış etti, ne de korna seslerine...

Yer: Bursa! Şaşkına çeviren görüntüler: Ne yüzlerce araca aldırış etti, ne de korna seslerine...

25.08.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir vatandaş trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yolun ortasına yattı. Çevreden gelen korna seslerine aldırış etmeden yolun ortasına yatan adamın o anları saniye saniye kaydedildi...

Yer: Bursa! Şaşkına çeviren görüntüler: Ne yüzlerce araca aldırış etti, ne de korna seslerine...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Yoğun trafikte ana yolun ortasına yatan adam sürücülere zor anlar yaşattı.

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HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ UZANDI...

Trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda canını tehlikeye atarcasına yere yatan ve kimliği belirlenemeyen şahıs vatandaşların ve sürücülerin uyarılarını dikkate almayıp bir süre daha yolda uzandı.

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Bir süre yolun ortasında yatan vatandaşı ezmemek için sürücüler şerit değiştirirken, trafikte aksama meydana geldi.

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Kimliği öğrenilemeyen şahıs uzandığı yerden bir süre sonra kalkarak kayıplara karıştı. İlginç anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı. (İHA)

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Bursa trafik

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