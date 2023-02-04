Yer: Bursa... Sürücüsü uyuyakalan araç, fırının bahçesine uçtu! Kaza anı kamerada

Kaza, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü M. H. (33) yönetimindeki otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı geri manevra ile hızlanan otomobil, yol kenarında faaliyet gösteren fırın işletmesinin bahçesine düşerek durdu.
Sürücü şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)