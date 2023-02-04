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  4. Yer: Bursa... Sürücüsü uyuyakalan araç, fırının bahçesine uçtu! Kaza anı kamerada

Yer: Bursa... Sürücüsü uyuyakalan araç, fırının bahçesine uçtu! Kaza anı kamerada

04.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü direksiyon başında uyuyakalan otomobil, geri manevra yaparak fırın işletmesinin bahçesine düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü M. H. (33) yönetimindeki otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı geri manevra ile hızlanan otomobil, yol kenarında faaliyet gösteren fırın işletmesinin bahçesine düşerek durdu.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sürücü şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza

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