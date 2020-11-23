HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Bursa! Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yer: Bursa! Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

23.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın acılar içinde feryad ederken çarpan sürücünün eşi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Z.Ö., karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı, fakat duramadı. Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryad etmeye başladı. Aracından aldığı battaniye ile eşine yardımcı olan otomobil sürücüsü, bir an olsun bile yanından ayrılmadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Masada kritik konular varMasada kritik konular var
Daha önce böyle bir şey görmediniz! Daha önce böyle bir şey görmediniz!

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

MGK'nın yapılacağı tarih belli oldu! Masada kritik konular var

Masada kritik konular var

İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama

İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Aracında 300 bin euro unutulan taksici, parayı sahibine teslim etti

300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.