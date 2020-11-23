Yer: Bursa! Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Kaza, öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Z.Ö., karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı, fakat duramadı. Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryad etmeye başladı. Aracından aldığı battaniye ile eşine yardımcı olan otomobil sürücüsü, bir an olsun bile yanından ayrılmadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA



