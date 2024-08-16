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Yer: Çanakkale! Acı tablo gün ağarınca göründü...

16.08.2024 07:49
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Çanakkale'de çıkan orman yangınının yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını 21 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

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ACI TABLO HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

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Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
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