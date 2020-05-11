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  4. Yer: Çanakkale! Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor

Yer: Çanakkale! Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Çanakkale’de bulunan köyün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor. Çıplakköy'de ikamet eden Vahit Aslan, “Çıplakköy çok tarihi bir isim. Mazisi 1800 yıllara dayanıyor. Yaptığım araştırmada, köyün ismi Osmanlıca bir haritada dahi Çıplak olarak geçiyor. Burası yerli bir köy. O zamandan beri de ismi Çıplak." diye konuştu.

Çanakkale merkeze bağlı Çıplakköy, ismiyle büyük ilgi çekiyor. Köyde hiç çıplak gezen vatandaş olmamasına rağmen, köyün ismi "Çıplak" olarak geçiyor. Köylüler, köyün ismi dolayısıyla büyük ilgi çekmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Köydeki vatandaşların en büyük sıkıntısı ise, Troya antik kentine yakın olması sebebiyle bölgeye gelen turistlerin Çıplakköy tabelasının önünde soyunarak fotoğraf çektirmesi. Köylüler hiçbir şekilde köyün ismini değiştirmeyi düşünmediklerini belirtiyor.

'KÖYÜMÜZ İSMİ SEBEBİYLE BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR'

Çıplakköy'de ikamet eden Vahit Aslan, “Çıplakköy çok tarihi bir isim. Mazisi 1800 yıllara dayanıyor. Yaptığım araştırmada, köyün ismi Osmanlıca bir haritada dahi Çıplak olarak geçiyor. Burası yerli bir köy. O zamandan beri de ismi Çıplak. Civar köyler arasında en medeni, muhafazakâr ve entelektüel köylerden bir tanesi diyebilirim. Köyümüz ismi sebebiyle büyük ilgi çekiyor. Kimi zaman ismi değiştirilmek istenmiş, fakat tarihi bir isim olunca değiştirmekten vazgeçmişler” dedi.

'KÖYÜMÜZDE ÇIPLAK YOK AMA İSMİ O ŞEKİLDE KALMIŞ'

Köyün bir diğer sakini Tamer Kılıç da, “Köyümüzde çıplak yok ama ismi o şekilde kalmış. Köyümüzün isminden oldukça memnunuz. Turistler köyün girişinde Çıplak tabelasının önünde soyunarak çıplak fotoğraf çektiriyor. Biz çok defa gördük. Adam şortla kalıp çıplak şekilde fotoğraf çektiriyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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