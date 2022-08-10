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Yer: Çanakkale! Eşini tüfekle vurarak öldürdü, cinayetin ardından sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

10.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de bir kişi, konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde eşi Ayşe Korur'u tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken katil zanlısı eşi yakalama çalışmaları sürüyor. Gencay Korur'un cinayetin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Yer: Çanakkale! Eşini tüfekle vurarak öldürdü, cinayetin ardından sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Çanakkale Ezine'de meydana gelen olayda Gencay Korur, eşi Ayşe Korur'u konuşma için gittiği babasının evinde tüfekle vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan hayatını kaybederken Korur'un yakalanması için çalışma başlatıldı. Katil zanlısı eşin cinayetin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

EŞİNİ TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Çanakkale
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