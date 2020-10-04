Yer: Çanakkale! Hobi amaçlı denediler, kovan kovan bal topladılar

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde beş ay önce köy muhtarı ile köy imam hatibinin birlikte çürük ağaç gövdesinden yaptıkları arı kovanını açtıklarında, içinden petek petek karakovan bal çıkması görenleri şaşırttı.

'İLK ÖNCE ŞAŞIRDIK ARDINDAN DA SEVİNDİK'

Çürük ağaç gövdesinden kara kovan arı kovanını beş ay önce köy imam hatibinin teknik destekleri ile yaptığını söyleyen köy muhtarı Burhan Uğur, “Yıkılmış çürük çınar kütüğünden köy imamız Hasan Koşar’ın teknik destekleri ile bir adet karakovan arı kovanını birlikte yaptık. Daha sonra köy imamımız bu kovana arı oğulu koydu. Bakımını birlikte yaptık. Beş ay sonra bugün kovanın arka kapağını açtığımızda karakovanımızın doğal petekle kaplı bal ile dolu olduğunu görünce ilk önce şaşırdık ardından da sevindik. Çünkü bu kısa zaman diliminde arılar kovanımıza doğal petek örüp bal ile doldurmuşlar. Köyümüz imam hatibi Hasan Koşar hocam kovandan çıplak elleriyle bal peteklerini bıçakla keserek çıkardı. Karakovan petek balını birlikte tattık, çok lezzetli olduğunu gördük” dedi.

Kaynak: İHA



