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Yer çekimine karşı gelen canlı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü merak konusu oldu. Akan suya karşı adeta yer çekimine meydan okur gibi yukarı tırmanan canlının görüntüsü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Hindistan'da kaydedilen ve sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç görüntülere sahne oldu. Görüntülerde yüksekten akıtılan suyun akışına karşı tırmanan canlının görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.

Söz konusu canlının bir ot olduğu ve yılanı andırdığı için yılan sanıldığı belirtiliyor. Hindistan'da şifa için kullanılan 'Garuda' bitkisinin kökü olduğu bilgisi verildi. Sosyal medyada yayılan görüntü merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan şifalı bitki Yer Çekimi

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