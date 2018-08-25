Yer çekimine karşı gelen canlı

Hindistan'da kaydedilen ve sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç görüntülere sahne oldu. Görüntülerde yüksekten akıtılan suyun akışına karşı tırmanan canlının görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.
Söz konusu canlının bir ot olduğu ve yılanı andırdığı için yılan sanıldığı belirtiliyor. Hindistan'da şifa için kullanılan 'Garuda' bitkisinin kökü olduğu bilgisi verildi. Sosyal medyada yayılan görüntü merak konusu oldu.
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