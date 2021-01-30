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  4. Yer: Çin! Ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yediler

Yer: Çin! Ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yediler

30.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Yer: Çin! Ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yediler

Çin’de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

Olay, Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesiyle kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi. Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

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'BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ'

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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