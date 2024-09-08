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  4. Yer: Çorum! Feci kazada anne ve baba öldü, küçük kızları yaralandı...

Yer: Çorum! Feci kazada anne ve baba öldü, küçük kızları yaralandı...

08.09.2024 10:23
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde izinden dönen ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Kahraman Kudu refüjde yer alan rögar kapağına çarparak devrildi. Kazada anne Filiz Kudu ve polis baba Kahraman Kudu hayatını kaybetti. Çiftin evlatları Elif Su ve Berin Su ise kazada yaralandı.

Yer: Çorum! Feci kazada anne ve baba öldü, küçük kızları yaralandı...

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan polis memurunu Kahraman Kudu yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

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ANNE BABA ÖLDÜ, ÇOCUKLAR YARALI

Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği'nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kudu çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun'a döndükleri öğrenildi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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