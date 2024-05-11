HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor

Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor

11.05.2024 12:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde en yakın rakibine ezici bir oy üstünlüğü kurarak belediye başkanı seçilen Sezayi Pütün'ün mütevazı hayatı gönülleri fethediyor. Pütün, belediye başkanı olduktan sonra çiftçiliği de bırakmadı. Günün ilk ışıklarıyla çiftçiliğe başlayan Pütün, "Çileli bir iştir çiftçilik. Sabah ezanıyla başlar, yatsı ezanıyla son bulur." dedi.

Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en yakın rakibine büyük bir fark atarak Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün’ün göreve seçilmesinin ardından günlük yaşamında herhangi bir değişiklik olmadı. Uzun yıllar Beyağaç Ziraat Odası Başkanlığı görevini de yürüten Sezayi Pütün, başkan seçilmesinin ardından da sürekli halkın arasında olarak gönülleri fethetti.

d

TOPRAKLA BAĞINI KESMEDİ

Evinde hayvanlarına bakan Başkan Pütün, tarla işlerinde de üzerine düşeni yapmayı sürdürdü. Sabah ezanıyla birlikte uyanıp, ayağına çizmeleri çekerek tarlasına giden Başkan Pütün, ailesi ve işçilerle birlikte tütün fidelerini toprakla buluşturdu. Göreve seçildikten sonra da değişmeyen mütevazi yaşam tarzıyla taraflı tarafsız her kesimin kalbini kazanan Pütün, sabah kahvaltısını toprağın üzerine serilen sofrada yaparak, kara demlikte pişirilen çayını yudumladı.

s

"ÇİLELİ BİR İŞTİR ÇİFTÇİLİK"

Topraktan kazandığıyla bugünlere ulaştığını ifade eden Başkan Pütün, “Çileli bir iştir çiftçilik. Sabah ezanıyla başlar, yatsı ezanıyla son bulur. Beyağaç ilçemizin ana geçim kaynağı tütündür. Dikim mevsimi olduğu için bu fidelerin biran önce toprakla buluşması gerekiyor. Halka hizmet görevimizi aksatmadan tarladaki kendi işlerimizi de yetiştirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Hatay! 4 katlı bina saniyeler içerisinde tuzla buz olduYer: Hatay! 4 katlı bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu
MGM'den o iller kuvvetli sağanak uyarısı!MGM'den o iller kuvvetli sağanak uyarısı!
İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu soygunu!İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu soygunu!
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Denizli
En Çok Okunan Haberler
Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Sabah araçlarının yanına gelenler neye uğradığını şaşırdı

Sabah araçlarının yanına gelenler neye uğradığını şaşırdı

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Emekliye zamda 3 formül masada

Emekliye zamda 3 formül masada

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.