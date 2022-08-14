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Yer: Denizli! Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

14.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de feci bir kaza meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç içinde sıkışanların kurtarılması için zamana karşı yarışıldı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Yer: Denizli! Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan H.İ. (31) idaresindeki otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle H.İ. (31) idaresindeki otomobil, park halindeki araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki kişilerin çıkarılması için zamanla mücadele edildi. Sürücü H.İ. ve üzerinden kimliği çıkmadığı için ismi belirlenmeyen yolcu konumundaki kişi, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise kısa süre sonra yoldan alınarak otoparka çekildi.

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ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Feci kazada yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kimliğinin tespit edilmesi için ekipler çalışma başlatırken, diğer 4 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücü H.İ. ve kimliği belirlenemeyen kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi.

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"ARABAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜYMÜŞ"

Park halindeki aracın sahibi İsmail Akbay ise kazayı anlatarak, “20 FK 434 plakalı araç sahibiyim. Ben evde otururken, aracım üzerimden telefon numaram olduğunda dolayı vatandaş beni aradı. Olay yerine gelin bir kaza oldu diye söyledi. Bende kalktım arabanın başına geldim. Şu anda baktım ki aracımda büyük bir masraf var, bir kaza sonucu hasar oluşmuş. Sanırım bizim arabaya çarpan sürücü alkollüymüş. Trafik ekiplerinde kaçarken diğer taraftan gelen araca çarparak benim otomobile vurduğunu söylediler” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli kaza
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