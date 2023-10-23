Yer: Denizli! Polise hakaret ettiler, ortalığı birbirine kattılar

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde ters yönde ilerleyen otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu. Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı. Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı.

POLİSLERE HAKARET ETTİLER

Daha sonra kazazede 4 kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada gelen polis ekiplerine, çevredekiler kazazedelerin gittiği yönü gösterdi. Polis, 4 kazazedeyi peşlerinden gidip, durdurdu. Polis, otomobili kimin kullandığını öğrenmek istedi. Ancak kazazedeler arasındaki kadınlardan S.Ş. ile A. A. polislere küfredip, hakaretler etti. Alkolün olduğu tahmin edilen ve ayakta durmakta zorlanan 2 kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de küfredip, yerden aldıkları taşları atmak istedi. Bunun üzerine polis, müdahale edip, S.Ş.'nin elindeki taşı bırakmasını sağladı. Ancak kadın, polislere direnmeye devam etti. Bunun üzerine polis, 2 kadına kelepçe takıp, gözaltına aldı.

HASTANEDE DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Adli muayene için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 kadın, hastanede kadın güvenlik görevlisine de saldırıp, saçını çekti. Sağlık kontrolünün ardından 2 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA





