Yer: Depremin vurduğu Hatay... Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı!

Depremin vurduğu Hatay'da ilçeler ve mahalleler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mimar ve mühendislerden oluşan görevliler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Antakya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Ekipler, bina ve iş yerlerine girip hem içeride hem de bodrum katlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve kontrol ettikleri yerleri fotoğraflayarak bakanlığın sistemine yüklüyor.

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE YALNIZCA 2 BİNA HASAR ALMADI

Cumhuriyet Mahallesi'nde sona eren yapılan çalışmalarda 309 yapı için acil yıkım kararı verildi. 140 bina için ise ağır hasar belirlenirken, bunlardan 74'ü için orta hasar kararı verildi. 55 bina az hasar alırken Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina hasar almadı.

ÖZEL MÜHENDİSLER TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ

Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı. 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendislerce yaptırıldığı belirtilen apartman havadan da görüntülendi.

(DHA)



