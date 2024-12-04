Yer: Diyarbakır! AFAD ekipleri alarma geçti: Dışarıdan getirdiği o maddeyi lavaboya dökünce...

Yaşanan korkunç olay sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

ZEHİR ORANI BELLİ OLDU

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır