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  4. Yer: Diyarbakır! Ateş açıp kimseyi yaklaştırmadılar: 4 şehir eşkıyası akaryakıt istasyonundan adam kaçırdı

Yer: Diyarbakır! Ateş açıp kimseyi yaklaştırmadılar: 4 şehir eşkıyası akaryakıt istasyonundan adam kaçırdı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.01.2025 23:49
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Diyarbakır’da 4 şehir eşkıyası, aralarında husumet olan bir genci akaryakıt istasyonunda yakaladı. Pompalı tüfekle tehdit ettikleri genci darp eden saldırganlar, zorla araca bindirip kaçırdı. Bindikleri araç ile olay yerinden kaçan saldırganlar, kısa bir süre sonra Diyarbakır polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yer: Diyarbakır! Ateş açıp kimseyi yaklaştırmadılar: 4 şehir eşkıyası akaryakıt istasyonundan adam kaçırdı

Diyarbakır’da 4 şehir eşkıyası, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aralarında husumet bulunan bir genci yakıt alırken yakaladı.

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YARDIM ETMEK İSTEYENE ATEŞ AÇTILAR

Pompalı tüfekle tehdit ettikleri genci darp eden saldırganlar, zorla araca bindirip kaçırdı. Olayı gören bir kişi, kaçırılan gence yardım etmek istedi. Saldırganlardan biri elinde bulunan pompalı tüfek ile yardım etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı.

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YAKALANDILAR

Ekol TV muhabiri Burak Emek’in özel haberine göre, bindikleri araç ile olay yerinden kaçan saldırganlar, kısa bir süre sonra Diyarbakır polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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