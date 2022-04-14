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Yer: Diyarbakır! 'Buraların yabancısıyım' dedi, sosyal medyada gündem oldu: Bugün hangi kapıyı çalarsanız...

14.04.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakırlıların misafirperverliğini göstermek için sosyal deney yapan bir kişi, yanından geçen kişilere, ‘Konya'dan geldim, buraların yabancısıyım, 7,5 liram var nerede iftar yapabilirim’ diye sordu. Gencin sorduğu soruya kimse olumsuz yönde cevap vermezken, deneyi yapan kişi, ''Bu kadim şehirde hangi kapıyı çalarsanız yüzde 90’ı kapısını size açar ve sizin evinizdir der. Batı illerde de bizleri asla geri çevirmediler. Doğulu olduğumu söylediğimde yine aynı cevaplarla karşılaştım'' dedi.

Sosyal medya fenomeni bir kişi, Diyarbakırlıların misafirperverliğini göstermek için Sur ilçesinde sosyal deney videosu çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Furkan Atlı adındaki kişi, Diyarbakır sokaklarında 10 kişiye parasının az olduğunu, iftarını nerede açacağını sordu. Aldığı cevaplar ise Diyarbakır'ın misafirperverliğini bir kez daha kanıtladı. Kimi evine davet etti, kimi para verdi, kimisi ise lokantaya götürmek istedi. Paylaşılan videoya birçok yerden beğeni ve yorum yağdı.

''DOĞU VE BATI KARDEŞLİĞİNİ SOSYAL DENEYDE GÖRDÜK''

Sosyal deneyi çeken ve vatandaşlara sorular soran Atlı, amaçlarının Diyarbakır halkının ne kadar misafirperver ve yardımsever olduğunu tüm Türkiye’ye göstermek olduğunu söyledi. İnsanlara, 7,5 liram var nerede iftar yapabilirim?’ diye soru yönelttiğini aktaran Atlı, “Tabi insanlar, 7,5 lira paramızın olduğunu duyunca, kimisi evine davet etti. Kimisi ise bizlere yemek ısmarlamak istedi. Misafirperverlikten ötesinde bizleri karşıladılar. Bazıları da bizleri yemek için zorla çekip götürmek istedi. Sosyal deney olduğumuzu söylesek bile yine de bizi davet ediyorlardı. Bu deneyin çekmemizdeki amaç, Diyarbakır halkının ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever olduğunu tüm Türkiye’ye göstermekti.

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Burada doğu batı kardeşliğini de sosyal deneyde gördük. Türkiye’nin farklı kentlerinde de böylesi videolar yaptığımızda ve doğulu olduğumu söylediğimde yine aynı cevaplarla karşı karşıya geldim. Sosyal deney çektiğimiz batı illerde de bizleri asla geri çevirmediler. Buranın ya da oranın halkı fark etmez her türlü yardım edildiğini gördük” dedi.

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''BU TÜR VİDEOLAR İNSANLARIN İÇİNİ ISITIYOR''

Sosyal deney videosunda Atlı tarafından kendisinden yardım istenilen Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Değer, yaşadığı o anı anlattı. O gün bir yakınının vefat ettiğini ve acelesi olduğu için Atlı ile pek ilgilenemediğini ifade eden Değer, “Biraz içim buruk yanından ayrıldım. Çünkü o esnada istedim ki, onu alıp geleyim. Bizim burada Saraykapıda bir ciğercimiz var, herkes tarafından bilinen bir yerdir. O esnada ona telefonumu verdim ve kendisine bana çağrı atmasını istedim. Dönüşte de kendisini alır birlikte iftarımızı açardık. Bu tür sosyal deney videoları insanların içini ısıtıyor. Keşke bunlar farklı şehirlerimizde de olsa. Diyarbakırlı olduğumdan dolayı söylemiyorum. Diyarbakır’da, bu kadim şehirde bugün hangi kapıyı çalarsanız yüzde 90’ı kapısını size açar ve sizin evinizdir derler. Bu sadece bana mahsus olan bir şey değil” diye konuştu.

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(İHA)

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