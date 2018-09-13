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Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütüne ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik süren operasyonlarda toprağa gömülü vaziyette 817 kilogram esrar maddesi ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Binlerce insanın zehirlenmesine neden olan ve terörün finans kaynağı haline gelen uyuşturucu ile mücadele konusunda zehir tacirlerine aman vermeyen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Lice ilçesi kırsalında devam eden Bayrak-90 operasyonu kapsamında önceden belirlenen noktalarda arama yaptı.

Diyarbakır’da zehir tacirlerine toprağın altında da geçit yok

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Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu gizleme konusunda başvurduğu yöntemleri birer birer ortaya çıkaran Narkotik polisi, kokuya duyarlı Narkotik köpeği ‘Dakso’nun da yardımıyla Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 805 kilogram toz esrar maddesi ve 12 kilogram kubar esrar maddesi ile 401 adet 7,62x39 milimetre Ak47 fişeği, 698 adet 5,56x 45 milimetre M16 fişeği ve 4 adet M16 şarjörü ele geçirdi.
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45 BİN 876 KÖK HİNT KENEVİRİ

45 BİN 876 KÖK HİNT KENEVİRİ
Operasyonda ayrıca, devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında yine Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında 45 bin 876 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi.
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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İşte operasyon sırasında ortaya çıkan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice polis uyuşturucu operasyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İHA'LAR SİZİN KÖKÜNÜZÜ KURUTACAK PKK ŞARLATANLARI, ARTIK İSRAİL'E HİZMET ETMEYİ BIRAKIN. ÇÜNKÜ ONLAR YARINLARDA HEPİNİZİ İMHA EDECEK.
ilk fotoğraf marsda çekilmiş gibi
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