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  4. Yer: Diyarbakır! Polisin elinden kaçırmak istediler, ortalık bir anda karıştı

Yer: Diyarbakır! Polisin elinden kaçırmak istediler, ortalık bir anda karıştı

22.09.2024 18:44
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Diyarbakır'da yapılan uygulamada M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı sırada M.A. akrabaları tarafından kaçırılmak istendi. Ortalığın bir anda karıştığı olayda grup havaya ateş açılarak dağıtıldı.

Olay, Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

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KAÇIRMAK İSTEDİLER

Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalışarak aranan kişiyi kaçırmak istedi. 2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı.

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13 YIL HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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