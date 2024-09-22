Yer: Diyarbakır! Polisin elinden kaçırmak istediler, ortalık bir anda karıştı

Olay, Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.
Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalışarak aranan kişiyi kaçırmak istedi. 2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı.
Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA