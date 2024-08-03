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  4. Yer: Düzce! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

Yer: Düzce! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

03.08.2024 17:37
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Düzce'deki Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünellerinde yapılan çalışma nedeniyle yol kapatıldı. Çalışmaya bağlı olarak araç kuyrukları 25 kilometre uzadı.

Yer: Düzce! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünelleri İstanbul istikametinde tünel boyu uzatılma çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde trafiğe kapatılarak, yok D-100 karayoluna verildi. Hafta sonunu memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başlayınca, D-100 karayolu Kaynaşlı geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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KUYRUK 25 KİLOMETREYİ BULDU

Yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşurken, polis ekipleri güzergahı açık tutmak için yoğun mücadele veriyor. Kaynaşlı gişeler mevkiinde polis ekipleri araçların Düzce gişelerden girmesi için trafiği rahatlatmaya çalışması sürerken, İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan drone ile görüntülendi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kuyruk
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